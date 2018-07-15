Министры G7 сделали громкое заявление в адрес российского президента Путина

В сообщении прямым текстом говорится, кто действительно виновен в гибели 298 человек: "Мы, министры иностранных дел Большой семерки: Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Соединенного Королевства, Соединенных Штатов Америки и Высокого представителя Европейского Союза, едины, осуждая в максимально возможной степени сбивание рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines".

Кроме того, в отдельном пункте указывается обвинитальная статья, которая призывает притянуть всех виноватых к уголовной ответственности: " Группа G7 напоминает, что Резолюция 2166 Совета Безопасности ООН требует, чтобы все государства в полной мере сотрудничали с усилиями по установлению ответственности. Мы объединены в нашей поддержке Австралии и Нидерландов, которые призывают Россию ответить за свою роль в этом случае и полностью сотрудничать с процессом установления истины"

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно ВР одобрила ратификацию Соглашения между Украиной и Нидерландами о международном правовом сотрудничестве в отношении преступлений, связанных со сбиванием самолета рейса МН17 над Донбассом.