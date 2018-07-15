Макрон в перерывах между таймами планирует обсудить с Путиным ситуацию в Украине

Французский лидер вместе со своей супругой приедет болеть за национальную сборную, которая сегодня встретится с командой Хорватии, а перед игрой и в перерывах между футбольными таймами проведет переговоры с Путиным.

Кроме того, вероятно, что Макрон сделает предложение Путину присоединиться к саммиту "Группы семи", который в 2019 году будет принимать Биарритц на юге Франции. Также лидеры обменяются мнениями о предстоящей встрече российского президента и американского лидера Дональда Трампа в Хельсинки.

Как сообщалось в "УРА-Информ",президент Франции Эммануэль Макрон и президент США Дональд Трамп будут просить российского лидера Владимира Путина освободить украинских политзаключенных.