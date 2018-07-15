21:59 15.07.2018 | Политика | Новости
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Главы МИД G7 призвали Россию к сотрудничеству по делу MH17

Министры иностранных дел "Большой семерки" в очередной раз призвали Россию добросовестно сотрудничать с Австралией и Нидерландами, чтобы объяснить все вопросы относительно российского "БУКа", сбившего малазийский боинг.

Главы МИД G7 призвали Россию к сотрудничеству по делу MH17

Как сказано в заявлении министров к годовщине уничтожения рейса Малайзийских авиалиний MH17, опубликованного в воскресенье, 15 июля, Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты Америки и Высокий представитель Европейского Союза, едины, осуждая в максимально возможной степени сбивание рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines, гражданского самолета, летевшего из Амстердама в Куала-Лумпур 17 июля 2014".

Министры также напомнили, что MH17 перевозил 298 человек - членов экипажа и пассажиров, граждан Австралии, Бельгии, Канады, Германии, Индонезии, Ирландии, Израиля, Италии, Малайзии, Нидерландов, Новой Зеландии, Филиппин, Румынии, Южной Африки, Вьетнама, Великобритании и Соединенных Штатов Америки.

Мы полностью поддерживаем работу Совместной следственной группы, независимого уголовного расследования под руководством Нидерландов, Австралии, Бельгии, Малайзии и Украины. Выводы JIT о роли России падение MH17 являются убедительными, значительными и глубоко тревожными. Группа G7 напоминает, что Резолюция 2166 Совета Безопасности ООН требует, чтобы все государства в полной мере сотрудничали с усилиями по установлению ответственности. Мы объединены в нашей поддержке Австралии и Нидерландов, которые призывают Россию ответить за свою роль в этом случае и полностью сотрудничать с процессом установления истины и достижения справедливости для жертв MH17 и их близких, - заявляют министры.

Напомним, представители совместной следственной группы по расследованию катастрофы рейса MH17 определили происхождение "Бука", которым был сбит самолет Малазийских авиалиний в 2014 году.

Как сообщал УРА-Информ, эксперты Bellingcat призвали Россию обосновать слова первого зампостпреда РФ при ООН, который заявил, что утверждения следствия по делу MH17 основанные на фейках.


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