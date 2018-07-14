В Болгарии появился украинский посол - ФОТО

В официальном документе с подписью президента написано: "Назначить Москаленко Виталия Анатольевича чрезвычайным и полномочным послом Украины в Республике Болгария".

Карьера Москаленко началась еще в период президентсва Леонида Кучмы. Так, в 1994-1998 годах дипломат работал в посольстве Украины в Болгарии в должности первого секретаря. Кроме того, Виталий руководил дипломатической миссией Украины в Боснии и Герцеговине (2004-2005 годы), а с 2005 по 2009 год был послом Украины в Македонии. С 2011 года работал генконсулом Украины в Ростове-на-Дону.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно президент Украины Петр Порошенко назначил послов Украины в Швейцарии и Дании. Кстати, эти должности были вакантны с весны 2014 года.