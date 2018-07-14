12:22 14.07.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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В Болгарии появился украинский посол - ФОТО

Президент Украины Петр Порошенко личным указом назначил Виталия Москаленко послом в Болгарии. Об этом передает пресс-служба президента. 

В Болгарии появился украинский посол - ФОТО

В официальном документе с подписью президента написано: "Назначить Москаленко Виталия Анатольевича чрезвычайным и полномочным послом Украины в Республике Болгария".

Карьера Москаленко началась еще в период президентсва Леонида Кучмы. Так, в 1994-1998 годах  дипломат работал в посольстве Украины в Болгарии в должности первого секретаря. Кроме того, Виталий руководил дипломатической миссией Украины в Боснии и Герцеговине (2004-2005 годы), а с 2005 по 2009 год был послом Украины в Македонии. С 2011 года работал генконсулом Украины в Ростове-на-Дону.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно президент Украины Петр Порошенко назначил послов Украины в Швейцарии и Дании. Кстати, эти должности были вакантны с весны 2014 года. 


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