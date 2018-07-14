Порошенко уговорил Орбана перестать блокировать украинские инициативы на международном уровне

Об этом передает пресс-служба главы государства.

По его словам, Украина является полноценным суверенным государством, которое вправе определять свою внутреннюю и внешнюю политику с учетом всех нюансов.

"Но Украина будет защищать свои национальные интересы, действия украинской власти и действия украинского президента будут исходить из национальных интересов Украины", - добавил Порошенко.

В свою очередь, глава Венгрии Виктор Орбан принял предложение украинского лидера о проведении срочной встречи уровне министров иностранных дел и министров образования.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно глава представительства Украины при НАТО Вадим Пристайко заявил, что Украине удалось избежать провокаций со стороны Венгрии в саммите НАТО.