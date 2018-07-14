05:00 14.07.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Порошенко уговорил Орбана перестать блокировать украинские инициативы на международном уровне

Президент Украины Петр Порошенко договорился с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном о том, что Будапешт не будет спекулировать на теме нового закона Украины "Об образовании". 

Порошенко уговорил Орбана перестать блокировать украинские инициативы на международном уровне

Об этом передает пресс-служба главы государства. 

По его словам, Украина является полноценным суверенным государством, которое вправе определять свою внутреннюю и внешнюю политику с учетом всех нюансов. 

"Но Украина будет защищать свои национальные интересы, действия украинской власти и действия украинского президента будут исходить из национальных интересов Украины", - добавил Порошенко.

В свою очередь, глава Венгрии Виктор Орбан принял предложение украинского лидера о проведении срочной встречи уровне министров иностранных дел и министров образования.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно глава представительства Украины при НАТО Вадим Пристайко заявил, что Украине удалось избежать провокаций со стороны Венгрии в саммите НАТО.


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