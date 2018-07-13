ВР планирует ввести новую модель налогообложения легковых автомобилей

Об этом стало известно на заседании Верховной рады Украины.

Сообщается, что документом планируется ввести новую модель налогообложения акцизным налогом легковых моторных транспортных средств. В предлагаемой системе должна произойти смена налогообложения единицы объема двигателя транспортного средства на налогообложение единицы легкового транспортного средства.

Вместе с тем запредлагается установить базовые ставки акцизного налога для нового легкового транспортного средства с бензиновым двигателем объемом 1000 куб. см в размере 50 евро за единицу и для нового легкового транспортного средства с дизельным двигателем объемом 1000 куб. см в размере 75 евро за единицуСтои

Стоит добавить, что за такой законопроект отдали свои голоса 265 нардепов.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", семейные фермерские хозяйства получили льготный порядок уплаты единого социального взноса.