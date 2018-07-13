11:59 13.07.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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ВР планирует ввести новую модель налогообложения легковых автомобилей

В пятницу, 13 июля, нардепы приняли за основу в первом чтении законопроект №8487 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения акцизным налогом легковых транспортных средств".

ВР планирует ввести новую модель налогообложения легковых автомобилей

Об этом стало известно на заседании Верховной рады Украины.

Сообщается, что документом планируется ввести новую модель налогообложения акцизным налогом легковых моторных транспортных средств. В предлагаемой системе должна произойти смена налогообложения единицы объема двигателя транспортного средства на налогообложение единицы легкового транспортного средства.

Вместе с тем запредлагается установить базовые ставки акцизного налога для нового легкового транспортного средства с бензиновым двигателем объемом 1000 куб. см в размере 50 евро за единицу и для нового легкового транспортного средства с дизельным двигателем объемом 1000 куб. см в размере 75 евро за единицуСтои

Стоит добавить, что за такой законопроект отдали свои голоса 265 нардепов.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", семейные фермерские хозяйства получили льготный порядок уплаты единого социального взноса. 


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