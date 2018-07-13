11:57 13.07.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Война на Донбассе скоро может закончится, - Наев

Командующий Объединенными силами Сергей Наев рассказал, что сейчас есть много шансов завершить военные действия вооруженного противостояния на Донбассе.

Война на Донбассе скоро может закончится, - Наев

Как он заявил в интервью газете Высокий замок, после завершения футбольного чемпионата мира Россия может пойти на очередное обострение, вплоть до полномасштабного вторжения в Украину.

Наев считает, если это произойдет, то это сразу стане ясно. Но Путину широкомасштабная война не выгодна. Его цель - оставить Украину в сфере своего влияния.

"Есть немалые шансы, что война может закончиться быстро", - добавил командир ОСС.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", Организация объединенных наций направила на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей 13 грузовиков гуманитарной помощи. Отмечается, что грузовые автомобили ООН прошли через контрольный пункт въезда-выезда Новотроицкое Волновахского района Донецкой области.


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