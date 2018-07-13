Великобритания заступилась за украинских политзаключенных

Об этом сообщил государственный министр Великобритании по делам Европы и Америки Алан Дункан, сообщает Интерфакс.

Он отметил, что тюремное заключение Сенцова, Балуха, Куку и многих других украинцев является политически мотивированным. Также министр призвал российские власти немедленно освободить политзаключенных.

Также в Великобритании отметили, что украинскому омбудсмену Людмиле Денисовой отказали в доступе к политзаключенным в России.

Дункан выразил сожаление, что российские власти продолжают отказывать в доступе международным мониторинговым организациям в места лишения свободы, даже если здоровье этих заключенных ухудшается.

Как сообщал "УРА-Информ", в оккупированном Россией Симферополе так называемый Железнодорожный районный "суд" отказал украинскому активисту Владимиру Балуху в условно-досрочном освобождении по первому приговору, которым его лишили свободы на 3 года и 4 месяца.