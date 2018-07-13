В Таллине возле российского посольства прошла акция в поддержку Сенцова - ФОТО

Об этом сообщает Укринформ.

Люди собрались с единой целью – требованием отпустить всех украинских политзаключенных в России. Все стояли с плакатами и выкрикивали лозунги: "Свободу политзаключенным", "Free Sentsov", а также "Руки прочь от Донбасса!", "Крым - это Украина", "Рашизм не пройдет" и "Советам – нет! Свобода – да!".

Кроме того, главным атрибутом, которым оперировали украинцы – был государственный флаг. На плакатах было написано "Stop Putin – Stop War", "Putin is Evil", "Свободу Сенцову! Свободу Сущенко! Свободу украинским политзаключенным!".

Пикет длился более часа, в нем принимали участие семь активистов.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Киеве на Майдане Независимости пройдет акция поддержки украинского режиссера и других политзаключенных на территории РФ – #FreeSentsov.