В России сказали, что со здоровьем у Сенцова все нормально

Российские тюремщики заявили, что состояние здоровья украинского режиссера, политзаключенного Олега Сенцова остается удовлетворительным.
Об этом говорится в сообщении Совета по правам человека при президенте России.
В ведомстве отметили, что фактов отказа Сенцова от медицинской помощи и поддерживающей терапии не зарегистрировано.
В документе также сообщили, что Сенцов находится под постоянным наблюдением медицинских работников колонии и его ежедневно осматривают.
Ему назначена и проводится поддерживающая терапия, направленная на поддержку основных функций органов и систем организма, недопущение развития осложнений.
По состоянию на 13 июля Сенцов голодает 61 день.