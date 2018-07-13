В России сказали, что со здоровьем у Сенцова все нормально

Об этом говорится в сообщении Совета по правам человека при президенте России.

В ведомстве отметили, что фактов отказа Сенцова от медицинской помощи и поддерживающей терапии не зарегистрировано.

В документе также сообщили, что Сенцов находится под постоянным наблюдением медицинских работников колонии и его ежедневно осматривают.

Ему назначена и проводится поддерживающая терапия, направленная на поддержку основных функций органов и систем организма, недопущение развития осложнений.

По состоянию на 13 июля Сенцов голодает 61 день.