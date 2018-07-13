Украина снова предложит России обменять украинских заключенных

Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко призвала заместителя главы МИД Сергея Кислицу еще раз отправить ноту в МИД РФ по списку 36 российских преступников, которых Украина готова обменять на политзаключенных Кремля.
Об этом она заявила с трибуны парламента в пятницу.
В то же время она напомнила, что сегодня день рождение у украинского режиссера Олега Сенцова, который является политзаключенным Кремля.
Геращенко отметила, что это пятый день рождения, который украинец проводит в путинской тюрьме.
"Сегодня мама Олега Сенцова обратилась к Путину с просьбой о помиловании ее сына, а мы обращаемся с требованием ко всему миру, в т.ч. к США с просьбой давить на Россию, и во время встречи президента Трампа с Путиным в Хельсинки требовать освободить Сенцова, Балуха, Клиха, Панова, Карпюка, Асеева и всех наших ребят, которые находятся на оккупированных территориях Донбасса и Крыма", – уточнила Геращенко.