18:33 13.07.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Украина снова предложит России обменять украинских заключенных

Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко призвала заместителя главы МИД Сергея Кислицу еще раз отправить ноту в МИД РФ по списку 36 российских преступников, которых Украина готова обменять на политзаключенных Кремля.

Украина снова предложит России обменять украинских заключенных

Об этом она заявила с трибуны парламента в пятницу.

В то же время она напомнила, что сегодня день рождение у украинского режиссера Олега Сенцова, который является политзаключенным Кремля.

Геращенко отметила, что это пятый день рождения, который украинец проводит в путинской тюрьме.

"Сегодня мама Олега Сенцова обратилась к Путину с просьбой о помиловании ее сына, а мы обращаемся с требованием ко всему миру, в т.ч. к США с просьбой давить на Россию, и во время встречи президента Трампа с Путиным в Хельсинки требовать освободить Сенцова, Балуха, Клиха, Панова, Карпюка, Асеева и всех наших ребят, которые находятся на оккупированных территориях Донбасса и Крыма", – уточнила Геращенко. 


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