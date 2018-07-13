Украина с Нидерландами будет сотрудничать в сфере агросектора

Об этом сообщила заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины по европейской интеграции Ольга Трофимцовым.

Речь идет не только о развитии двусторонней торговли аграрными и пищевыми продуктами. Отметим, что стороны ранее сотрудничали в молочном секторе, а также в формировании эффективного общественного контроля над аросферою, и в реализации земельной реформы в Запорожье.

Нидерланды входят в пятерку стран-лидеров, каждый из которых приобрела украинской аграрной и пищевой продукции на более чем один млрд долларов.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Верховная Рада Украины одобрила ратификацию Соглашения между Украиной и Нидерландами о международном правовом сотрудничестве в отношении преступлений, связанных со сбиванием самолета рейса МН17 над Донбассом.