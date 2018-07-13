Смолий анонсировал приезд миссии МВФ в Украину

Как заявил на брифинге в НБУ глава Нацбанка Яков Смолий, миссия МВФ сможет приехать после того, как Украина выполнит все свои обязательства и ВРУ проголосует за поправки к закону об Антикоррупционном суде.

Кром того, есть надежда, что правительство сможет обговорить с МВФ пересмотр тарифов на газ. По мнению Смолия, миссия сможет приехать только после принятия этих двух вопросов.

Стоит добавить, что в 2018 году Украина должна получить около двух млрд долларов от МВФ.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", предствитель Национального банка Украины заявил, что первого мая Украина перечислила Международному валютному фонду (МВФ) 80,7 млн долларов регулярных платежей. Соответствующий платеж был проведен в рамках General Resources Account — Regular Charges — регулярные платежи.