08:59 13.07.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
100198729:nastya

Смолий анонсировал приезд миссии МВФ в Украину

В Национальном банке заявили, что после принятия закона об Антикоррупционном суде и урегулировании вопроса относительно пересмотра тарифов на газ, стоит ожидать приезда миссии МВФ в Украину.

Смолий анонсировал приезд миссии МВФ в Украину

Как заявил на брифинге в НБУ глава Нацбанка Яков Смолий, миссия МВФ сможет приехать после того, как Украина выполнит все свои обязательства и ВРУ проголосует за поправки к закону об Антикоррупционном суде.

Кром того, есть надежда, что правительство сможет обговорить с МВФ пересмотр тарифов на газ. По мнению Смолия, миссия сможет приехать только после принятия этих двух вопросов.

Стоит добавить, что в 2018 году Украина должна получить около двух млрд долларов от МВФ.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", предствитель Национального банка Украины заявил, что первого мая Украина перечислила Международному валютному фонду (МВФ) 80,7 млн долларов регулярных платежей. Соответствующий платеж был проведен в рамках General Resources Account — Regular Charges — регулярные платежи.


Поделиться
Читайте также:
 
В Таллине возле российского посольства прошла акция в поддержку Сенцова - ФОТО Минздрав Украины будет вести борьбу с фейками о своей работе Попили кофе и ограбили кофейный ларек: в Киеве задержали двух преступников - ФОТО Порошенко попросил Трампа и Макрона "заступиться" за Сенцова
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив