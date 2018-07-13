12:34 13.07.2018 | Политика | Новости
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"Северный поток-2" может быть причиной агрессии России, - Моравецкий

Газопровод "Северный поток-2" может привести к разрушительной агрессии Российской Федерации. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, сообщает Польское радио.

Польский премьер отметил, что транзит газа в обход Польши, Беларуси и Украины может привести к применению Росйською Федерацией более агрессивной политики в отношении Украины.

Власти Польши обещают замедлить реализацию "Северного потока-2", однако им нужна поддержка других государств.

Вместе с тем, министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович после саммита НАТО в Брюсселе заявил, что санкции США против компаний, вовлеченных в строительство "Северного потока-2", юридически возможны.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп раскритиковла руководство Германии в отношении подхода к вопросу строительства "Северного потока-2".


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