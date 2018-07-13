15:57 13.07.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Сегодня Верховная Рада приняла почти 200 законов

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий в ходе восьмого созыва заявил, что народные обранцы приняли по меньшей мере 200 законопроектов.

Сегодня Верховная Рада приняла почти 200 законов

Об этом стало известно на итоговой пресс-конференции, 13 июля.

Сообщается, на сегодняшний сессии было принято около 88 законов. В частности, за основу были приняты 37 законов.

"В первом чтении - 49 законопроектов. Всего было принято около 200 положительных решений украинским парламентом", - подчеркнул председатель ВР Андрей Парубий.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", народные депутаты проголосовали за основ законопроекты, которые позволят снизить акцизы на растаможку автомобилей. Акцизный налог для ввозимых в Украину авто будет изменен. Базовые ставки акцизного налога будут следующими: для авто с бензиновым двигателем - 50 евро, для авто на дизеле - 75 евро.

Речь идет именно о базовых ставках, к которым еще будут применяться коэффициенты. Размер акцизного налога, который надо будет оплатить, равен базовой ставке, умноженной на коэффициент двигателя и коэффициент возраста.


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