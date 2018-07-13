Порошенко считает, что миротворцы смогут изгнать русских из Донбасса

От нее продолжают погибать украинские военные и гражданские лица. Для установления мира Украине необходимы миротворцы ООН, которые помогут вывести российские войска. Об этом Петр Порошенко сказал в интервью телеканалу France 24.

По инициативе по внедрению миротворческой миссии под эгидой ООН Петр Порошенко подчеркнул, что основная ее задача - остановить боевые действия и обеспечить вывод войск агрессора с территории Украины.

В то же время, глава государства констатировал, что введение миссии не происходит из-за блокирования этого вопроса именно Россией несмотря на то, что она является одним из подписантов Будапештского меморандума и выступала гарантом безопасности Украины.

Как сообщал "УРА-Информ", Президент Украины Петр Порошенко встретился с американским коллегой Дональдом Трампом на полях саммита НАТО в Бельгии. Во время двусторонних переговоров-консультаций президенты обсудили, кроме всего прочего, политико-оборонные отношения между Украиной и США, а также стратегию США на предстоящей встрече Трампа с Путиным.