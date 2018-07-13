13:14 13.07.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Порошенко считает, что миротворцы смогут изгнать русских из Донбасса

Президент Петр Порошенко отмечает, что на Востоке Украины не замороженный конфликт, как некоторые пытаются это изобразить, а настоящая война из-за агрессии России против Украины.

Порошенко считает, что миротворцы смогут изгнать русских из Донбасса

От нее продолжают погибать украинские военные и гражданские лица. Для установления мира Украине необходимы миротворцы ООН, которые помогут вывести российские войска. Об этом Петр Порошенко сказал в интервью телеканалу France 24.

По инициативе по внедрению миротворческой миссии под эгидой ООН Петр Порошенко подчеркнул, что основная ее задача - остановить боевые действия и обеспечить вывод войск агрессора с территории Украины. 

В то же время, глава государства констатировал, что введение миссии не происходит из-за блокирования этого вопроса именно Россией несмотря на то, что она является одним из подписантов Будапештского меморандума и выступала гарантом безопасности Украины. 

Как сообщал "УРА-Информ", Президент Украины Петр Порошенко встретился с американским коллегой Дональдом Трампом на полях саммита НАТО в Бельгии. Во время двусторонних переговоров-консультаций президенты обсудили, кроме всего прочего, политико-оборонные отношения между Украиной и США, а также стратегию США на предстоящей встрече Трампа с Путиным.


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