Панова в Крыму приговорили к восьми годам колонии

Такое решение суд принял 13 июля, сообщает "Крым.Реалии".

В апреле 2018 года суд перешел к рассмотрению по существу дела "украинского диверсанта" Панова. ​Обвиняемый отказался от сделки с российским следствием, ему продлили арест на полгода, до 26 сентября.

ФСБ России в августе 2016 года объявила о задержании в аннексированном Крыму группы "украинских диверсантов", которые якобы готовили теракты на полуострове.

Задержанных некоторое время содержали в московском СИЗО в Лефортово, после – вернули в Крым.

Как сообщал "УРА-Информ", российские спецслужбы заявляют, что задержанные Евгений Панов и Андрей Захтей были членами "группы диверсантов", которая якобы планировала совершить теракты на объектах туристической и социальной инфраструктуры полуострова.

Власти Украины отрицают российские обвинения в адрес украинцев и называют их "провокацией" российских спецслужб.