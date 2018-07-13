12:50 13.07.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Нардепы ушли на каникулы

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий закрыл восьмую сессию парламента VIII созыва.

Нардепы ушли на каникулы

Перед этим в сессионном зале прозвучал гимн Украины.

Спикер напомнил, что на следующей неделе народные депутаты будут работать в комитетах, комиссиях и фракциях.

Парубий также отметил, что закрывает сегодняшнее заседание ВР.

Как сообщал УРА-Информ, народные депутаты проголосовали за основу законопроекты, которые позволят снизить акцизы на растаможку автомобилей. Акцизный налог для ввозимых в Украину авто будет изменен. Базовые ставки акцизного налога будут следующими: для авто с бензиновым двигателем - 50 евро, для авто на дизеле - 75 евро.

Речь идет именно о базовых ставках, к которым еще будут применяться коэффициенты. Размер акцизного налога, который надо будет оплатить, равен базовой ставке, умноженной на коэффициент двигателя и коэффициент возраста.


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