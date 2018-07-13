Нардепы ушли на каникулы

Перед этим в сессионном зале прозвучал гимн Украины.

Спикер напомнил, что на следующей неделе народные депутаты будут работать в комитетах, комиссиях и фракциях.

Парубий также отметил, что закрывает сегодняшнее заседание ВР.

Как сообщал УРА-Информ, народные депутаты проголосовали за основу законопроекты, которые позволят снизить акцизы на растаможку автомобилей. Акцизный налог для ввозимых в Украину авто будет изменен. Базовые ставки акцизного налога будут следующими: для авто с бензиновым двигателем - 50 евро, для авто на дизеле - 75 евро.

Речь идет именно о базовых ставках, к которым еще будут применяться коэффициенты. Размер акцизного налога, который надо будет оплатить, равен базовой ставке, умноженной на коэффициент двигателя и коэффициент возраста.