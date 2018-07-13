Мать Сенцова попросила Путина о помиловании

Об этом сообщает "Громадське".

Как отмечается, соотвествующие ходатайство было написано еще 22 июня. При этом, питиция была доставлена российскому президенту только 26 июня. В частности, подписывать обращение к Людмиле Сенцовой приезжал кинокритик Алексей Медведев.

"Уважаемый Владимир Владимирович! Я обращаюсь к Вам с просьбой о помиловании моего сына Олега Геннадьевича Сенцова, 1976 г.р., осужденного российским судом на 20 лет колонии строгого режима по обвинению в организации террористического сообщества", - пишет мать заключенного.

Она добавила, что знает сына "как мирного гражданина и человека, увлеченного своей профессией – кинорежиссурой".

"Не буду Вас убеждать в невиновности Олега, хотя сама в это верю. Просто скажу, что он никого не убивал. Он уже отсидел четыре года в тюрьме. Его ждут дети, младший сын страдает аутизмом. Им плохо без него. Они никогда не будут счастливы без отца", - написала Сенцова.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", день рождения Олега Сенцова 13 июля готовятся отметить флешмобом, который пройдет в Киеве и иных городах мира. Для участия в акции нужно распечатать фотографию Сенцова, сфотографировать ее на фоне достопримечательности и разместить в социальных сетях.