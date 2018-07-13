11:40 13.07.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
100198745:labazovych

Мать Сенцова попросила Путина о помиловании

Мать украинского режиссера Олега Сенцова, приговоренного к 20 годам колонии по обвинению в терроризме, попросила президента России Владимира Путина помиловать сына.

Мать Сенцова попросила Путина о помиловании

Об этом сообщает "Громадське".

Как отмечается, соотвествующие ходатайство было написано еще 22 июня. При этом, питиция была доставлена российскому президенту только 26 июня. В частности, подписывать обращение к Людмиле Сенцовой приезжал кинокритик Алексей Медведев.

"Уважаемый Владимир Владимирович! Я обращаюсь к Вам с просьбой о помиловании моего сына Олега Геннадьевича Сенцова, 1976 г.р., осужденного российским судом на 20 лет колонии строгого режима по обвинению в организации террористического сообщества", - пишет мать заключенного.

Она добавила, что знает сына "как мирного гражданина и человека, увлеченного своей профессией – кинорежиссурой".

"Не буду Вас убеждать в невиновности Олега, хотя сама в это верю. Просто скажу, что он никого не убивал. Он уже отсидел четыре года в тюрьме. Его ждут дети, младший сын страдает аутизмом. Им плохо без него. Они никогда не будут счастливы без отца", - написала Сенцова.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", день рождения Олега Сенцова 13 июля готовятся отметить флешмобом, который пройдет в Киеве и иных городах мира. Для участия в акции нужно распечатать фотографию Сенцова, сфотографировать ее на фоне достопримечательности и разместить в социальных сетях.


Поделиться
Читайте также:
 
НБУ прогнозирует подорожание коммунальных услуг в этом году Права человека в эпоху Трампа В Мехико обрушился новый торговый центр - ФОТО Российская агрессия против Украины и незаконная аннексия Крыма являются нарушением международного права
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив