Киев боится эксгумации на Волыни, - Дуда

Об этом он сказал по возвращению в Варшаву, передает Польское радио.

По словам польского президента, эти вопросы "должны решать историки". "Но для того, чтобы мы могли их решать, должно быть как минимум согласие на эксгумацию", - отметил президент.

По убеждению главы Польши, правда является условием развития хороших отношений между Киевом и Варшавой в будущем.

Дуда добавил, что она может быть болезненной как для украинской, так и для польской стороны. "Ибо надо сказать: мы тоже не были святые в этом и тоже имеем перед чем склонить голову", - добавил он.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", заместитель главы МИД Польши Бартош Цихоцкий заявил, что Украина занимается героизацией людей, которых поляки считают преступниками. По его словам, украинская власть ведет неправильную политику касательно истории.