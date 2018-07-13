15:51 13.07.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
100198767:nastya

Киев боится эксгумации на Волыни, - Дуда

После встречи в Брюсселе с президентом Петром Порошенко президент Польши Анджей Дуда заявил, что между двумя странами есть большие разногласия по историческому спору.

Киев боится эксгумации на Волыни, - Дуда

Об этом он сказал по возвращению в Варшаву, передает Польское радио.

По словам польского президента, эти вопросы "должны решать историки". "Но для того, чтобы мы могли их решать, должно быть как минимум согласие на эксгумацию", - отметил президент.

По убеждению главы Польши, правда является условием развития хороших отношений между Киевом и Варшавой в будущем.

Дуда добавил, что она может быть болезненной как для украинской, так и для польской стороны. "Ибо надо сказать: мы тоже не были святые в этом и тоже имеем перед чем склонить голову", - добавил он.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", заместитель главы МИД Польши Бартош Цихоцкий заявил, что Украина занимается героизацией людей, которых поляки считают преступниками. По его словам, украинская власть ведет неправильную политику касательно истории.


Поделиться
Читайте также:
 
Пользователи Facebook пережили масштабный сбой Климкин обсудил с еврокомиссаром расширение интеграции Украины в ЕС Появились завораживающие фото солнечного затмения в пятницу 13-го - ФОТО Израиль срочно вызвал посла Евросоюза
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив