Киев боится эксгумации на Волыни, - Дуда

После встречи в Брюсселе с президентом Петром Порошенко президент Польши Анджей Дуда заявил, что между двумя странами есть большие разногласия по историческому спору.
Об этом он сказал по возвращению в Варшаву, передает Польское радио.
По словам польского президента, эти вопросы "должны решать историки". "Но для того, чтобы мы могли их решать, должно быть как минимум согласие на эксгумацию", - отметил президент.
По убеждению главы Польши, правда является условием развития хороших отношений между Киевом и Варшавой в будущем.
Дуда добавил, что она может быть болезненной как для украинской, так и для польской стороны. "Ибо надо сказать: мы тоже не были святые в этом и тоже имеем перед чем склонить голову", - добавил он.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", заместитель главы МИД Польши Бартош Цихоцкий заявил, что Украина занимается героизацией людей, которых поляки считают преступниками. По его словам, украинская власть ведет неправильную политику касательно истории.