14:29 13.07.2018 | Политика | Новости
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Израиль срочно вызвал посла Евросоюза

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в срочном порядке приказал вызвать посла Евросоюза в Тель-Авиве Эммануэля Жофре в израильский МИД.

Израиль срочно вызвал посла Евросоюза

Как сообщается в администрации премьера Израиля, такой срочный визит необходим для того, чтобы вручить ему ноту протеста в связи со вмешательством Европейского союза в законодательный процесс страны.

Нетаньяху сказал, что ЕС никак не может понять тот факт, что Израиль является суверенным государством.

Также сообщается, что нота протеста связана с новым законопроектом, разрешающим государству основывать мононациональные поселения, а также населенные пункты по принципу религиозной принадлежности их жителей.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", представительство Евросоюза выразило поддержку действиям Израиля в ответ на иранский ракетный обстрел с территории Сирии. Такое решение связано с тем, что до сих пор ситуация в стране охарактеризована как "вызывающая крайнюю обеспокоенность".


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