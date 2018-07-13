13:56 13.07.2018 | Политика | Новости
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Греки выслали российских дипломатов за финансирование протестов

Греция решила выслать двух российских дипломатов по обвинению в предоставлении средств протестным группам, выступающим против соглашения, которое должно положить конец давнему спору Греции с соседней Македонией.

Греки выслали российских дипломатов за финансирование протестов

Об этом пишет AP со ссылкой на источники в греческом правительстве.

Высылка была подтверждена на следующий день после того, как НАТО официально пригласило Македонию присоединиться к военному альянсу до успешного завершения сделки о переименовании страны. Москва выступает против любого расширения НАТО, особенно если речь идет о государствах, которые Россия видит в своей сфере влияния.

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас заявил греческим журналистам в Брюсселе после того, как завершился саммит НАТО в четверг, что он "обязан защищать национальный суверенитет" Греции, но не говорил о России или о высылке напрямую.

Российской власти дали время до пятницы, чтобы вывезти двух дипломатов из Греции, сообщил греческий чиновник. Он попросил не называть его, сославшись на деликатность вопроса.

Правительство было вынуждено действовать после получения доказательств "конкретных действий", сказал чиновник. Греция также заблокировала въезд в страну другим российским чиновникам.

Неясно, выехали ли российские дипломаты, или готовятся к отъезду. По данным дипломатических источников греческих СМИ, Афины обвиняли российских дипломатов также в неудачной попытке подкупа греческих государственных служащих и митрополитов греческой православной иерархии и попытках получить влияние на Афоне.

Соединенные Штаты одобрили действия Греции.

Как сообщал "УРА-Информ", высокопоставленные дипломатические источники в Греции сообщили о высылке из страны двух российских дипломатов "за противоправные действия против национальной безопасности". Еще двум политикам запрещен въезд в государство.


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