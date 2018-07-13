14:54 13.07.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Балуху отказали в досрочном освобождении

В оккупированном Россией Симферополе так называемый Железнодорожный районный "суд" отказал украинскому активисту Владимиру Балуху в условно-досрочном освобождении по первому приговору, которым его лишили свободы на 3 года и 4 месяца.

Балуху отказали в досрочном освобождении

Об этом сообщает "Громадське радіо".

Отмечается, что ходатайство подала его защитница Ольга Динзе.

В свою очередь помощник прокурора Денис Мышкин просил "суд" отменить рассмотрение ходатайства защиты, поскольку, Балуху вынесли еще один, новый приговор на 5 лет лишения свободы.

По его словам, он не предусматривает условно-досрочное освобождение.

По мнению адвоката, поскольку новый приговор еще не вступил в силу, защита вправе ходатайствовать перед судом на УДО по первому приговору.

При этом "судья" Дмитрий Михайлов отклонил дальнейшее рассмотрение ходатайства об условно-досрочном освобождении.

В комментарии журналистам Динзе заявила, что такое решение было ожидаемым.

Она добавила, что именно поэтому "суд" откладывал рассмотрение ходатайства об УДО до вынесения нового приговора.

Как ранее сообщал "УРА-Информ", осужденный в аннексированном Россией Крыму украинский активист Владимир Балух продолжает находиться в общей камере симферопольского СИЗО, что плохо сказывается на его здоровье в связи с голодовкой, которую он держит более 115 дней.

5 июля подконтрольный России "суд" Крыма признал Балуха виновным в якобы избиении начальника изолятора временного содержания и приговорил его к 5 годам лишения свободы и штрафу 10 000 рублей.

Активиста приговорили к такому тюремному сроку по совокупности двух уголовных дел, то есть больший тюремный срок поглотил меньший.

19 марта Балух объявил бессрочную голодовку. Позже он решил перейти на сухую голодовку.


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