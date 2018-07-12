Украина ждет ответа РФ по обмену 36 политзаключенных

Об этом сообщила первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко на официальной странице в Facebook.

Она отметила, что следующее заседание подгруппы состоится 25 июля, но на сегодняшнем заседании контактной группы Украина поставила вопрос об ответе россиян на предложение.

Как сообщал "УРА-Информ", в России и аннексированном Крыму, по данным правозащитников, содержат около 70 украинских политзаключенных. В частности, украинский режиссер Олег Сенцов был осужден в России в августе 2015 года на 20 лет колонии строгого режима по обвинению в планировании терактов в аннексированном Крыму. Он вину не признает. 14 мая Сенцов объявил бессрочную голодовку, требуя освобождения украинских политзаключенных в России.