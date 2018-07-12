15:04 12.07.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
100198693:roman_z

Украина ждет ответа РФ по обмену 36 политзаключенных

Украина ждет ответа РФ по обмену 36 политзаключенных 25 июля.

Украина ждет ответа РФ по обмену 36 политзаключенных

Об этом сообщила первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко на официальной странице в Facebook.

Она отметила, что следующее заседание подгруппы состоится 25 июля, но на сегодняшнем заседании контактной группы Украина поставила вопрос об ответе россиян на предложение.

Как сообщал "УРА-Информ", в России и аннексированном Крыму, по данным правозащитников, содержат около 70 украинских политзаключенных. В частности, украинский режиссер Олег Сенцов был осужден в России в августе 2015 года на 20 лет колонии строгого режима по обвинению в планировании терактов в аннексированном Крыму. Он вину не признает. 14 мая Сенцов объявил бессрочную голодовку, требуя освобождения украинских политзаключенных в России.


Поделиться
Читайте также:
 
На Крещатике рядом с украинским флагом вывесили хорватский - ФОТО В Киевсовете подрались из-за подорожания проезда Порошенко встретился с Дудой в Брюсселе Двое полицейских ограбили предпринимателя на полмиллиона гривен - ФОТО
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив