Украина стала еще на шаг ближе к НАТО, - Порошенко

По его словам, на сегодняшний день Украина сделала очень большие шаги в области реформирования и изменения в Вооруженных силах Украины и вооружении государства, секторе обороны и безопасности и тому подобное.

Также глава государства поприветствовал инициативу стран-членов НАТО в подписании профильного документа, в котором декларируется самостоятельность "пронатовского" выбора Украины.

Напомним, что в первый день брюссельского саммите представители оборонного Альянса официально подтвердило стремление Украины к членству в организации. По итогам первого дня встречи лидеров стран-членов НАТО было подписано декларацию, в которой говорится, что Украина самостоятельно выбрала курс на вступление в блок и готова выполнять все обязательства, взятые ее по факту подписания документа.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее президент Украины Петр Порошенко встретился с американским коллегой Дональдом Трампом на полях саммита НАТО в Бельгии.