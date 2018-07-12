21:47 12.07.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Украина стала еще на шаг ближе к НАТО, - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко считает, что до конца 2030 года Украина станет полноценным членом Североатлантического Альянса. Об этом он поделился с журналистами во время брифинга по итогам саммита НАТО в Брюсселе.

Украина стала еще на шаг ближе к НАТО, - Порошенко

По его словам, на сегодняшний день Украина сделала очень большие шаги в области реформирования и изменения в Вооруженных силах Украины и вооружении государства, секторе обороны и безопасности и тому подобное. 

Также глава государства поприветствовал инициативу стран-членов НАТО в подписании профильного документа, в котором декларируется самостоятельность "пронатовского" выбора Украины.

Напомним, что в первый день брюссельского саммите представители оборонного Альянса официально подтвердило стремление Украины к членству в организации. По итогам первого дня встречи лидеров стран-членов НАТО было подписано декларацию, в которой говорится, что Украина самостоятельно выбрала курс на вступление в блок и готова выполнять все обязательства, взятые ее по факту подписания документа.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее президент Украины Петр Порошенко встретился с американским коллегой Дональдом Трампом на полях саммита НАТО в Бельгии. 


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