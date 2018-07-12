12:57 12.07.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Украина ратифицировала соглашение с Нидерландами касательно MH17

Верховная Рада Украины сегодня 12 июля, одобрила ратификацию Соглашения между Украиной и Нидерландами о международном правовом сотрудничестве в отношении преступлений, связанных со сбиванием самолета рейса МН17 над Донбассом.

Украина ратифицировала соглашение с Нидерландами касательно MH17

Так, согласно информации прописанной в документе, в результате вооруженной агрессии Российской Федерации выполнение Соглашения на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма не гарантируется до восстановления полного контроля над этими территориями.

Кроме того, данная договоренность определяет сроки лиц, признанных виновными в катастрофе MH17. Также депутаты приняли закон о выполнении данного Соглашения между Украиной и Нидерландами.

В частности, определено в отдельном законодательном акте временного действия процессуального порядка исполнение запроса голландских правоохранителей об обеспечении участия обвиняемого в судебном процессе в Нидерландах по видеосвязи.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", палата представителей нидерландского парламента единогласно поддерживает решение Нидерландов и Австралии признать Россию ответственной за катастрофу с малайзийским "Боингом" в 2014 году над Донбассом.


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