18:11 12.07.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Рада одобрила поправки в закон о Антикоррупционном суде

Верховная Рада Украины приняла поправки в закон о Высшем антикоррупционный суд по подотчетности апелляций по коррупционным делам.

Рада одобрила поправки в закон о Антикоррупционном суде

На этих правках накануне настаивали в Международном валютном фонде.

Соответствующие поправки включили в закон о судоустройстве и статусе судей. За него проголосовали 254 народных депутата.

Как сообщал "УРА-Информ", о необходимости внести правки по апелляции, которые может рассматривать Антикоррупционный суд, сообщали в МВФ. Также об этом заявляли представители антикоррупционных организаций и министры иностранных дел стран-доноров Украины.


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