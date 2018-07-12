Рада одобрила поправки в закон о Антикоррупционном суде

На этих правках накануне настаивали в Международном валютном фонде.

Соответствующие поправки включили в закон о судоустройстве и статусе судей. За него проголосовали 254 народных депутата.

Как сообщал "УРА-Информ", о необходимости внести правки по апелляции, которые может рассматривать Антикоррупционный суд, сообщали в МВФ. Также об этом заявляли представители антикоррупционных организаций и министры иностранных дел стран-доноров Украины.