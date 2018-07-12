Рада готовит важный законопроект для автомобилистов

Профильный комитет Верховной рады готовит к публикации законопроект о введении обязательного технического осмотра для автомобилей с 2020 года.
Об этом сообщила председатель комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики, народный депутат от фракции БПП Нина Южанина.
Отмечается, что этот вопрос готовится отдельным законопроектом, для введения обязательного технического осмотра. Такое требование должно быть обязательной нормой, которая начнет действовать с 2020 года.
По мнению нардепа, обязательный техосмотр будет введен в сроки.
Стоит добавить, что сейчас правительство действует в соответствии с Соглашением об ассоциации Украины с ЕС.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", украинская полиция начнет штрафовать владельцев авто на еврономерах, у которых просрочена регистрация в Украине. Сообщается, что с конца июня полиция получила доступ к таможенной базе "Инспектор-2006".