11:57 12.07.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Рада готовит важный законопроект для автомобилистов

Профильный комитет Верховной рады готовит к публикации законопроект о введении обязательного технического осмотра для автомобилей с 2020 года.

Рада готовит важный законопроект для автомобилистов

Об этом сообщила председатель комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики, народный депутат от фракции БПП Нина Южанина.

Отмечается, что этот вопрос готовится отдельным законопроектом, для введения обязательного технического осмотра. Такое требование должно быть обязательной нормой, которая начнет действовать с 2020 года.

По мнению нардепа, обязательный техосмотр будет введен в сроки.

Стоит добавить, что сейчас правительство действует в соответствии с Соглашением об ассоциации Украины с ЕС.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", украинская полиция начнет штрафовать владельцев авто на еврономерах, у которых просрочена регистрация в Украине. Сообщается, что  с конца июня полиция получила доступ к таможенной базе "Инспектор-2006".


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