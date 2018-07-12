Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации РФ.

Так, с первого января по 31 декабря 2019 года начинает действовать отдельные специальные экономические меры, предусмотренные указом президента Российской Федерации от 6 августа 2014 года.

Правительству поручено обеспечить выполнение мероприятий и при необходимости вносить предложения об изменении срока действия отдельных специальных экономических мер.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", ЧМ по футболу в России стал триумфом мягкой силы, а сразу после финала Путин и Трамп проведут встречу, которая имеет отношение к силе жесткой. Проект итоговой декларации саммита НАТО отметает трамповское "Посмотрим" по Крыму: аннексию России "мы не признаем сейчас и не признаем в будущем", передает Sьddeutsche Zeitung. По Сирии Вашингтон и Москва все еще могут добиться договоренности, которая защитит интересы США, полагает FP.