19:29 12.07.2018 | Политика | Новости
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Путин приказал продлить Западу ответные российские санкции

Президент РФ Владимир Путин продлил действие ответных мер на введенные рядом стран санкции против России на 2019 год.

Путин приказал продлить Западу ответные российские санкции

Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации РФ.

Так, с первого января по 31 декабря 2019 года начинает действовать отдельные специальные экономические меры, предусмотренные указом президента Российской Федерации от 6 августа 2014 года.

Правительству поручено обеспечить выполнение мероприятий и при необходимости вносить предложения об изменении срока действия отдельных специальных экономических мер.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", ЧМ по футболу в России стал триумфом мягкой силы, а сразу после финала Путин и Трамп проведут встречу, которая имеет отношение к силе жесткой. Проект итоговой декларации саммита НАТО отметает трамповское "Посмотрим" по Крыму: аннексию России "мы не признаем сейчас и не признаем в будущем", передает Sьddeutsche Zeitung. По Сирии Вашингтон и Москва все еще могут добиться договоренности, которая защитит интересы США, полагает FP.


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