14:17 12.07.2018 | Политика | Новости
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Президент США планирует на встрече с лидером РФ говорить об Украине

Глава американского государства Дональд Трамп в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным хочет поднять вопросы о военных действиях на востоке Украины.

Президент США планирует на встрече с лидером РФ говорить об Украине

Об этом президент США сообщил на брифинге в Брюсселе, 12 июля.

Как утверждает Трамп, на встрече с Путиным он также намерен обсудить военную ситуацию в Сирии. Кроме того, он будет говорить о вмешательстве в выборы РФ.

"Также мы будем говорить об Украине. Это очень интересно, услышать от него что он мне скажет", - заявил Трамп.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко встретился с американским коллегой Дональдом Трампом на полях саммита НАТО в Бельгии. Так, во время двусторонних переговоров-консультаций президенты обсудили, кроме всего прочего, политико-оборонные отношения между Украиной и США, а также стратегию США на предстоящей встрече Трампа с Путиным.


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