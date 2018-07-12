Президент США планирует на встрече с лидером РФ говорить об Украине

Об этом президент США сообщил на брифинге в Брюсселе, 12 июля.

Как утверждает Трамп, на встрече с Путиным он также намерен обсудить военную ситуацию в Сирии. Кроме того, он будет говорить о вмешательстве в выборы РФ.

"Также мы будем говорить об Украине. Это очень интересно, услышать от него что он мне скажет", - заявил Трамп.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко встретился с американским коллегой Дональдом Трампом на полях саммита НАТО в Бельгии. Так, во время двусторонних переговоров-консультаций президенты обсудили, кроме всего прочего, политико-оборонные отношения между Украиной и США, а также стратегию США на предстоящей встрече Трампа с Путиным.