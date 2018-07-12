Порошенко встретился с Трампом

Об этом сообщил на своей странице в Facebook украинский политический аналитик Павел Нусс.

Несмотря на отмену большинства двусторонних встреч американского президента, его переговоры с Порошенко состоялись, - подчеркнул он.

По данным Нусса, во время двусторонних переговоров-консультаций президенты обсудили, кроме всего прочего, политико-оборонные отношения между Украиной и США, а также стратегию США на предстоящей встрече Трампа с Путиным.

По словам Нусса, встреча Трампа с Порошенко, в первую очередь, свидетельствует о том, что Соединенные Штаты Америки и Украина являются стратегическими партнерами, и это партнерство и общие ценности не могут нивелироваться в интересах Москвы.

Как сообщал "УРА-Информ", многочисленные источники сообщают об отмене президентом США Дональдом Трампом всех двусторонних встреч в рамках саммита НАТО в Брюсселе, назначенных на четверг.