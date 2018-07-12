Оккупанты в Крыму могут организовать теракты

По его словам, угрозы дестабилизации связаны с намерениями действующей украинской власти и деятельностью украинских националистов.

"Радикально настроенные лидеры Меджлиса крымскотатарского народа... выражают готовность к провокационным действиям, в том числе и к совершению диверсионно-террористических актов", - сообщил Николай Патрушев.

Лидер крымскотатарского народа, народный депутат Украины Мустафа Джемилев, комментируя для Крим.Реалии слова Патрушева, отметил, что ничего дестабилизирующего в Крыму Меджлис не планирует, а Кремль, судя по всему, что-то готовит против крымских татар.

Такого же мнения придерживается и крымскотатарский активист Заир Смедляев.

Активист предполагает, что для поддержания иллюзии и подтверждение слов Патрушева российские спецслужбы могут совершить реальный теракт, а не только его видимость.

Как сообщал "УРА-Информ", в Сенате Соединенных Штатов Америки опубликовали новый проект резолюции, осуждающей незаконные попытки РФ оккупировать Крым.