13:56 12.07.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Оккупанты в Крыму могут организовать теракты

9 июля секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев сообщил, что в оккупированном Россией украинском Крыму сохраняются угрозы дестабилизации из-за действий Меджлиса крымскотатарского народа.

Оккупанты в Крыму могут организовать теракты

По его словам, угрозы дестабилизации связаны с намерениями действующей украинской власти и деятельностью украинских националистов.

"Радикально настроенные лидеры Меджлиса крымскотатарского народа... выражают готовность к провокационным действиям, в том числе и к совершению диверсионно-террористических актов", - сообщил Николай Патрушев.

Лидер крымскотатарского народа, народный депутат Украины Мустафа Джемилев, комментируя для Крим.Реалии слова Патрушева, отметил, что ничего дестабилизирующего в Крыму Меджлис не планирует, а Кремль, судя по всему, что-то готовит против крымских татар.

Такого же мнения придерживается и крымскотатарский активист Заир Смедляев.

Активист предполагает, что для поддержания иллюзии и подтверждение слов Патрушева российские спецслужбы могут совершить реальный теракт, а не только его видимость.

Как сообщал "УРА-Информ", в Сенате Соединенных Штатов Америки опубликовали новый проект резолюции, осуждающей незаконные попытки РФ оккупировать Крым.


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