НАТО примут еще одного участника об Балканского региона

Премьер Македонии Зоран Заев и генсек НАТО Йенс Столтенберг сегодня, 12июля, подписали прелиминарный документ для обретения полноправного членства в НАТО. Об этом передает ТАСС.
Стороны договорились полнолстью урегулировать ситуацию со сменой названия страны и тогда начать заключительный этап реализации "дорожной карты" по членству Македонии в рядах Альянска. Стоит отметить, что Македония принимала активное участие в миссиях Альянса, способствовала распространению мира и безопасности в Афганистане.
Однако, и на этом сделал особый акцент генсек НАТО Йенс Столтенберг, действие соглашение с Грецией об урегулировании спора о названии страны, которое сменится на Республика Северная Македония.
"Сегодня НАТО продемонстрировала, что дверь в Альянс остается открыта для Македонии, Украины и Грузии", - подытожил генеральный секретарь.
Как сообщалось в "УРА-Информ", генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтеберг считает, что у Македонии есть большие шансы на то, чтобы до конца 2018 года стать полноправным членом НАТО.