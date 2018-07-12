НАТО примут еще одного участника об Балканского региона

Стороны договорились полнолстью урегулировать ситуацию со сменой названия страны и тогда начать заключительный этап реализации "дорожной карты" по членству Македонии в рядах Альянска. Стоит отметить, что Македония принимала активное участие в миссиях Альянса, способствовала распространению мира и безопасности в Афганистане.

Однако, и на этом сделал особый акцент генсек НАТО Йенс Столтенберг, действие соглашение с Грецией об урегулировании спора о названии страны, которое сменится на Республика Северная Македония.

"Сегодня НАТО продемонстрировала, что дверь в Альянс остается открыта для Македонии, Украины и Грузии", - подытожил генеральный секретарь.

Как сообщалось в "УРА-Информ", генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтеберг считает, что у Македонии есть большие шансы на то, чтобы до конца 2018 года стать полноправным членом НАТО.