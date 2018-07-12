12:41 12.07.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Дело в отношении сына Авакова закрывают, - НАБУ

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) закрывает производство в отношении фигурантов так называемого "дела рюкзаков" Александра Авакова и бывшего замминистра внутренних дел Сергея Чеботаря.

Дело в отношении сына Авакова закрывают, - НАБУ

Об этом сообщает Национальное антикоррупционное бюро Украины.

По данным НАБУ, в этом уголовном производстве понесет ответственность третий подозреваемый. В частности, им является представитель фирмы-победителя тендера на поставку рюкзаков Владимир Литвин.

Как заверил прокурор, на сегодняшний день подозреваемый признал вину в мошенничестве и подделке документов.

При этом, в Антикоррупционного бюро считают это решение непонятным и непоследовательным. Ведь производство против Александра Авакова  и Чеботаря было закрыто на следующий день после того, как прокурор возобновил досудебное расследование по "делу рюкзаков", подчеркнули в бюро.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", премьер-беглец Николай Азаров окончательно не смог восстановить себе через суд выплаты украинской пенсии.


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