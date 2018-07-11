12:28 11.07.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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В Сенат США внесли новый проект резолюции по Крыму

В Сенате Соединенных Штатов Америки опубликовали новый проект резолюции, осуждающей незаконные попытки РФ оккупировать Крым.

В Сенат США внесли новый проект резолюции по Крыму

Как сообщает пресс-служба Посольства Украины в США, в Сенат внесен на рассмотрение проект резолюции, осуждающей незаконные попытки Российской Федерации оккупировать украинский Крым. 

Согласно документу, Крым является частью суверенной территории Украины. Подчеркивается, что политика США должна заключаться в противодействии попыткам изменить статус, демографическую карту или политическую природу Крыма.
кроме того, данная резолюция осуждает нарушения прав человека в Крыму и подчеркивает правовой ответственности РФ за такие преступления в течение времени, когда продолжается незаконная русский оккупация полуострова.  

Резолюция содержит призыв к правительству США объявить, что внешняя политика США заключается в том, чтобы никогда не признавать незаконной аннексии Крыма Российской Федерацией.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", комитет по разведке Сената Соединенных Штатов Америки опубликовал несекретную часть доклада о расследовании вмешательства Российской Федерации в президентские выборы в 2016 году. Согласно тексту документа, вмешательством в американские выборы РФ пыталась подорвать демократические процессы в США.


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