11:25 11.07.2018 | Политика | Новости
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Столтенберг отреагировал на критику Трампа о строительстве газопровода "Северный поток - 2"

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг выразил обеспокоенность по поводу критики американского президента Дональда Трампа о строительстве "Северного потока - 2". 

Столтенберг отреагировал на критику Трампа о строительстве газопровода

Соответствующий ответ на критику он сделал на рабочем завтраке с президентом США перед началом саммита альянса.

По словам Столтенберга, НАТО - это альянс 27 государств, и между ними есть различия и разногласия, и газовая сделка между Россией и Германией также стала темой для разногласий. Однако, несмотря на это, все представители НАТО готовы объединиться, чтобы защитить друг друга.

Напоследок даже Генсек Североатлантического договора добавил, что даже в эпоху холодной войны страны НАТО вели торговлю с Российской Федерацией.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", зенитные ракетные комплексы Patriot в долгосрочной перспективе будут размещены в одной из балтийских стран. Это будет одной из тем саммита НАТО, открывающегося сегодня 11 июля.


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