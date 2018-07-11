Столтенберг отреагировал на критику Трампа о строительстве газопровода "Северный поток - 2"

Соответствующий ответ на критику он сделал на рабочем завтраке с президентом США перед началом саммита альянса.

По словам Столтенберга, НАТО - это альянс 27 государств, и между ними есть различия и разногласия, и газовая сделка между Россией и Германией также стала темой для разногласий. Однако, несмотря на это, все представители НАТО готовы объединиться, чтобы защитить друг друга.

Напоследок даже Генсек Североатлантического договора добавил, что даже в эпоху холодной войны страны НАТО вели торговлю с Российской Федерацией.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", зенитные ракетные комплексы Patriot в долгосрочной перспективе будут размещены в одной из балтийских стран. Это будет одной из тем саммита НАТО, открывающегося сегодня 11 июля.