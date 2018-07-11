14:52 11.07.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Йованович рассказала, то нужно сделать Украине для вступления в НАТО

США поддерживают перспективу вступления Украины в НАТО, однако Киев должен выполнить ряд условий, в том числе боеспособность украинской армии должна соответствовать стандартам Альянса.

Йованович рассказала, то нужно сделать Украине для вступления в НАТО

Об этом заявила во время дискуссии на Киевском форуме по безопасности "Чего следует ожидать от саммита НАТО 2018?" посол США в Украине Мари Йованович.

Она отметила стремление украинских военных к 2020 году соответствовать стандартам НАТО.

Также Йованович приветствовала принятие Верховной Радой закона о нацбезопасности, однако отметила, что Украина должна успешно внедрить этот закон, определенные реформы и принять другие законы, которые важны для интеграции в НАТО. Также посол отметила важность не только оборонных реформ, но и политических, экономических.

Как сообщал "УРА-Информ", глава Представительства НАТО в Украине Александер Винников утверждает, что страны-члены НАТО будут оказывать поддержку стране до момента полной деоккупации украинских территорий. 


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