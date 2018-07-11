13:54 11.07.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Средняя зарплата в Украине продолжает расти, - Кабмин

Украинское правительство прогнозирует рост среднемесячной зарплаты в 2019 году до 10,5 тыс. гривен. В частности, такая оценка разработана по трем сценариям и основывается на анализе развития экономики на протяжении последних трех лет.

Средняя зарплата в Украине продолжает расти, - Кабмин

Отметим, что прогноз социального и экономического развития Украины на 2019-2021 годы обнародовано в РБК-Украина. 

Таким образом, судя по сценариям стоит утверждать, что:

- Первый сценарий - базовый, который является продолжением заложенного в бюджет на 2018.

- Второй сценарий включает позитивные и негативные эффекты после реализации сложных реформ.

- Третий - совпадает с первым, но предусматривает худшие внешние условия и более медленный рост внешних торговых партнеров.

Вместе с тем Кабмин предусматривает рост среднемесячной зарплаты в следующем году до 10 129 гривен, 10 595 гривен и 10 118 гривен. Количество занятых в экономической деятельности в возрасте 15-70 лет составит 16,36, 16,39 и 16,32 млн человек, а уровень безработицы соответственно составит 8,9, 8,8 и 9,2%.

Ожидается, что в 2020 среднемесячная зарплата при различных сценариях прогнозируется на уровне 11 451, 12 137 и 11 359 гривен, а в 2021 - 12 835, 13 766 и 12 663 гривны.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в мае 2018 года средня зарплата киевлян выросла на 100 гривен по сравнению с апрелем.


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