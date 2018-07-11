15:17 11.07.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Гройсман запретил министрам общаться с россиянами без разрешения МИДа

Глава украинского правительства Владимир Гройсман обязал министров согласовывать с МИД любое общение с представителями России.

Гройсман запретил министрам общаться с россиянами без разрешения МИДа

Об этом глава Кабмина заявил во время заседания правительства.

Такое требование Гройсман озвучил после появления накануне в СМИ информации о намерении Минэнергоугля возобновить сотрудничество с Росатомом.

В частности было опубликовано письмо главы ведомства Игоря Насалыка, в котором говорится о заинтересованности в дальнейшем развитии двусторонних отношений.

Позже сам Насалык опроверг информацию о предложении сотрудничества с Росатомом. В подтверждение своих слов он предоставил письмо, адресованное первому замдиректора Росатома Кириллу Комарову, в котором говорится о готовности обсудить состояние реализации совместных проектов.

Как ранее сообщал "УРА-Информ", представители украинского правительства прогнозируют рост среднемесячной зарплаты в 2019 году до 10,5 тыс. гривен. В частности, такая оценка разработана по трем сценариям и основывается на анализе развития экономики на протяжении последних трех лет.


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