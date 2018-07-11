Американские ракеты разместят рядом с российской границей

Зенитные ракетные комплексы Patriot в долгосрочной перспективе будут размещены в одной из балтийских стран. Это будет одной из тем саммита НАТО, открывающегося сегодня 11 июля.
По данным европейских СМИ, дипломаты рассчитывают, что по итогам саммита НАТО будет дано поручение военному командованию альянса в течение года представить оценки ПВО стран Балтии и рекомендации относительно устранению проблем противовоздушной обороны в прибалтийской зоне ЕС.
"Следует создать систему ПВО и устранить недостатки, поэтому мы надеемся, что на саммите будет признан существующий недостаток и подготовлены дальнейшие рекомендации его устранения", – рассказал советник президента Литвы Нериюс Алексеюнас.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Евросоюзе чуть ли не впервые в официальном политическом документе нарушение суверенитета Украины в феврале 2014 названо "актом агрессии" вооруженных сил РФ.