09:18 11.07.2018 | Политика | Новости
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Американские ракеты разместят рядом с российской границей

Зенитные ракетные комплексы Patriot в долгосрочной перспективе будут размещены в одной из балтийских стран. Это будет одной из тем саммита НАТО, открывающегося сегодня 11 июля.

Американские ракеты разместят рядом с российской границей

По данным европейских СМИ, дипломаты рассчитывают, что по итогам саммита НАТО будет дано поручение военному командованию альянса в течение года представить оценки ПВО стран Балтии и рекомендации относительно устранению проблем противовоздушной обороны в прибалтийской зоне ЕС.

"Следует создать систему ПВО и устранить недостатки, поэтому мы надеемся, что на саммите будет признан существующий недостаток и подготовлены дальнейшие рекомендации его устранения", – рассказал советник президента Литвы Нериюс Алексеюнас.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Евросоюзе чуть ли не впервые в официальном политическом документе нарушение суверенитета Украины в феврале 2014 названо "актом агрессии" вооруженных сил РФ. 


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