Американские ракеты разместят рядом с российской границей

По данным европейских СМИ, дипломаты рассчитывают, что по итогам саммита НАТО будет дано поручение военному командованию альянса в течение года представить оценки ПВО стран Балтии и рекомендации относительно устранению проблем противовоздушной обороны в прибалтийской зоне ЕС.

"Следует создать систему ПВО и устранить недостатки, поэтому мы надеемся, что на саммите будет признан существующий недостаток и подготовлены дальнейшие рекомендации его устранения", – рассказал советник президента Литвы Нериюс Алексеюнас.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Евросоюзе чуть ли не впервые в официальном политическом документе нарушение суверенитета Украины в феврале 2014 названо "актом агрессии" вооруженных сил РФ.