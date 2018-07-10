14:37 10.07.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Волкер исключил возможность "обмена" Донбасса на Крым

Конфликт на Донбассе путем признания аннексии Крыма с последующим снятием санкций с Российской Федерации не закончится в ближайшее время. Об этом рассказал Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер в интервью Bild.

Волкер исключил возможность

По словам Волкера, в Европе время от времени звучат предложения возобновить отношения с Россией. В частности, снять штрафные меры в обмен на уход РФ с Донбасса, однако Крым при этом якобы должен остаться за Москвой.

Вместе с тем представитель Госдепа уточнил, что Канцлер Ангела Меркель ни в коем случае не будет снижать давление.

"О возможном "обмене" Крыма на Донбасс: это меня озадачивает. Как насчет того, чтобы "разделить" части Германии? Кто имеет право на это? Кто должен иметь право делать это с Украиной? ... никто", - отметил Волкер.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", правозащитники считают, что у политзаключенного Владимира Балуха есть шанс быть внесенным в списки на обмен. Украинец продолжает бессрочную голодовку, которую он объявил 19 марта 2018 года.


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