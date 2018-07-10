Туск призвал Порошенко не "медлить" с процессом создания антикоррупционного суда

По его словам, все европейское правовое сообщество ожидает от Киева внесения поправок в пункт законе, где говорится о "правовом пространстве" действия документа. Туск считает, что изменения позволят распространить юрисдикцию Высшего антикоррупционного суда на решения судов первой инстанции, говорится в совместном заявлении, принятом на саммите.

В свою очередь, на вопрос украинскому президенту о дате принятия поправок был дан следующий ответ: "Я надеюсь, что в четверг парламент поддержит поправку, которая может еще повысить эффективность этого суда".

Напомним, что Высший совет правосудия на заседании в понедельник, 18 июня, поддержал президентский проект закона "О создании Высшего антикоррупционного суда".

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее президент Украины Петр Порошенко встретился с президентом Европейского Совета Дональдом Туском и президентом Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером на полях саммита в Брюсселе.