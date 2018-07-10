Российского ведущего не пустили в Украину

Об этом сообщил помощник главы ГПСУ Олег Слободян в Facebook.

Как оказалось, мужчина работает журналистом и ведущим программы Поедем, поедим на одном из телеканалов РФ. При проведении мероприятий пограничного контроля было установлено, что данное лицо нарушало правила въезда/выезда на/с временно оккупированной территории Крыма.

Во время собеседования Уоррен подтвердил, что посещал оккупированный Крым в сентябре-октябре 2015 года.

К слову, в аэропорту Борисполь пограничники не пропустили в Украину британскую журналистку российского пропагандистского телеканала Russia Today Полу Слиер.

Как сообщал " УРА-Информ", помощник председателя Госпогранслужбы Украины Олег Слободян обратился к гражданам Украины с просьбой не реагировать на провокации российских военных при пересечении границы.