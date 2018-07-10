17:32 10.07.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Россия задержала уже почти сто судов идущих в украинские порты

Спецподразделения Российской Федерации, начиная с 29 апреля 2018 года и до 9 июля, задержали для безосновательных дополнительных осмотров 93 судна, которые направлялись через Керченский пролив в украинские порты в Мариуполе и Бердянске.

Россия задержала уже почти сто судов идущих в украинские порты

Об этом сообщил заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк, сообщает пресс-служба Мининфраструктуры.

Чиновник уточнил, что россияне осматривали судна от одного до двух раз, отдельные судна осматривали до трех раз. При этом, отметил он, власти РФ не объясняет причин осмотра.

В результате таких осмотров, суда простаивают от нескольких часов до нескольких дней. Судовладельцы несут неоправданные значительные расходы, - отметил Лавренюк.

Заместитель Министра инфраструктуры также сообщил, что Мининфраструктуры будет инициировать перед украинским МИДом вопрос об обращении установленными по дипломатическим каналам в Министерство иностранных дел Российской Федерации с протестом относительно действий специальных подразделений РФ, а также вопросов, связанных с организацией совместного использования Азовского моря и регламентации правил плавания.

Как сообщал " УРА-Информ", береговая охрана пограничной службы ФСБ России установила своеобразный "рекорд". За одни сутки в Азовском море задержали сразу семь украинских торговых судов.


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