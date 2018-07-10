Рада включила вопрос ЦИК в повестку дня на четвер

Об этом журналистам в кулуарах сообщил лидер фракции БПП Артур Герасимов.

Так, отвечая на вопрос о состеве Центризбиркома, глава фракции "БПП" отметил, что все знают о принципиальной позиции его команды. "Мы добились, что вопрос обновления ЦИК возвращен в повестку дня на четверг", - признался нардеп.

Вместе с тем Герасимов не уточнил никаких деталей состоявшихся по этому поводу консультаций, добавив, что консультации продолжаются.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", В Верховной раде внесли некоторые изменения в количество членов Центральной избирательной комиссии. По словам главы ВР, в данное время поступают предложения от фракций по поводу того, как выйти из данной ситуации. Так, рассматриваются разные варианты, которые представлены фракциями и президентом в парламент. После чего, будет определено тот состав, который соответствует закону.