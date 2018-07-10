11:33 10.07.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Рада включила вопрос ЦИК в повестку дня на четвер

Народный депутат, председатель фракции "Блок Петра Порошенко" заявил, что Верховная Рада включила вопрос назначения нового состава Центризбиркома в повестку дня на четверг, 12 июля.

Рада включила вопрос ЦИК в повестку дня на четвер

Об этом журналистам в кулуарах сообщил лидер фракции БПП Артур Герасимов.

Так, отвечая на вопрос о состеве Центризбиркома, глава фракции "БПП" отметил, что все знают о принципиальной позиции его команды. "Мы добились, что вопрос обновления ЦИК возвращен в повестку дня на четверг", - признался нардеп.  

Вместе с тем Герасимов не уточнил никаких деталей состоявшихся по этому поводу консультаций, добавив, что консультации продолжаются.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", В Верховной раде внесли некоторые изменения в количество членов Центральной избирательной комиссии. По словам главы ВР, в данное время поступают предложения от фракций по поводу того, как выйти из данной ситуации. Так, рассматриваются разные варианты, которые представлены фракциями и президентом в парламент. После чего, будет определено тот состав, который соответствует закону.


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