Президент Украины пожелал лидеру США "вернуть Путина в строй"

Об этом президент написал в своем блоге для Financial Times.

Отметим, в настоящее время президент Украины глубоко убежден, что Владимир Путин потребует поражения от украинского государства, однако "этого никогда не будет".

Вместе с тем Петр Порошенко считает, что сейчас не время ослаблять давление на Россию. По словам украинского лидера, подобный шаг был бы признанием слабости.

Напомним, встреча Трампа и Путина состоится в Хельсинки 16 июля – в день, когда 28 лет назад Верховный совет УССР принял Декларацию о государственном суверенитете Украины.

Как сообщал ранее "УРА-Информ", американский президент Дональд Трамп планирует 16 июля в Хельсинки провести сначала встречу с российским коллегой Владимиром Путиным "один на один", а потом уже продолжить переговоры с присутствием помощников.