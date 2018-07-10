16:50 10.07.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Президент Украины пожелал лидеру США "вернуть Путина в строй"

Глава украинского государства Петр Порошенко дал напутствие своему американскому коллеге Дональду Трампу успехов в его попытках вернуть в строй российского лидера Владимира Путина.

Президент Украины пожелал лидеру США

Об этом президент написал в своем блоге для Financial Times. 

Отметим, в настоящее время президент Украины глубоко убежден, что Владимир Путин потребует поражения от украинского государства, однако "этого никогда не будет".

Вместе с тем Петр Порошенко считает, что сейчас не время ослаблять давление на Россию. По словам украинского лидера, подобный шаг был бы признанием слабости.

Напомним, встреча Трампа и Путина состоится в Хельсинки 16 июля – в день, когда 28 лет назад Верховный совет УССР принял Декларацию о государственном суверенитете Украины.

Как сообщал ранее "УРА-Информ", американский президент Дональд Трамп планирует 16 июля в Хельсинки провести сначала встречу с российским коллегой Владимиром Путиным "один на один", а потом уже продолжить переговоры с присутствием помощников.


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