16:33 10.07.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Порошенко рассказал, чего больше всего боится Путин

Российская Федерация боится интеграции Украины в европейские и трансатлантические системы, ведь они являются сильнейшей угрозой для агрессии Кремля.

Порошенко рассказал, чего больше всего боится Путин

Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко в статье для Financial Times.

Глава государства отметил, что Украина сделала значительно больший вклад в глобальную безопасность, чем получила взамен, и является неизменной на пути своих евроатлантических устремлений. Он добавил, что в политике безопасности и в дальнейшем будет призывать к укреплению связей с НАТО.

Президент отметил, что Украина принимала участие в миротворческих операциях под руководством НАТО. Приняла оборонный бюджет в размере 6% от валового внутреннего продукта, что намного превышает целевой показатель НАТО в 2% ВВП. Также недавно принят закон о национальной безопасности, который приблизит Украину к стандартам НАТО.

Президент подчеркнул, что и в дальнейшем будет способствовать более тесным отношениям Украины с Евросоюзом.

"Поэтому моя амбиция заключается в том, чтобы перевести европейские стремления Украины в более тесные союзы с ЕС, начиная с цифрового рынка, таможенного сотрудничества и энергетической солидарности, в частности обязательства европейских столиц принять участие в восстановлении городов на Донбассе", – добавил глава государства.

Как ранее сообщал " УРА-Информ", Президент Европейского Совета Дональд Туск призвал украинское правительство пересмотреть некоторые пункты в законе "О создании Высшего антикоррупционного суда".


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