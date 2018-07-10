16:55 10.07.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Джемилев рассказал о российском терроризме в Крыму

С момента оккупации Россией Крыма полуостров покинули 20-25 тыс. крымских татар.

Джемилев рассказал о российском терроризме в Крыму

95% обысков в оккупированном Крыму касаются крымских татар. Об этом сообщил уполномоченный президента Украины по делам крымскотатарского народа, украинский парламентарий Мустафа Джемилев на пресс-конференции "ФСБ против Меджлиса: как российские власти продолжают обвинять крымских татар в терроризме".

Джемилев отметил, что согласно доокупационной статистике, крымских татар было 280 тыс., что составляло 13% населения Крымского полуострова.

Однако согласно переписи, которую оккупационная власть Крыма провела в октябре 2014 года, получалось, что крымских татар уже не 13,5 процента, а 10,5. Этнические украинцы в оккупации, согласно официальной статистике, составляли 24,5 процента, а в соответствии с новой переписью оказалось, что этнических украинцев - 15,5 процента, - добавил Джемилев.

Как сообщал " УРА-Информ", уполномоченный президента Украины по делам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев заявил, что обмен украинских политзаключенных Олега Сенцова и Александра Кольченко вероятно состоится при турецком правительстве.


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