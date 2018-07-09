В Великобритании назначили нового министра по делам Brexit

Как сообщает The Guardian, Рааб заменил на посту главы министерства по вопросам Brexit Девида Дэвиса, который ушел в отставку поздно вечером в воскресенье.

Новоназначенный глава министерства является членом Консервативной партии и известен как сторонник выхода Великбритании из состава ЕС.

Стоит добавить, что предыдущий чиновник, который занимал эту должность, был уволен по результатам переговоров в резиденции Чекерс, где британским Кабмином согласовывались условия выхода Великобритании из Европейского союза.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", правительственны законопроект по Brexit прошел через британський парламент. Премьер-министру Великобритании Терезе Мэй удалось найти компромисс с депутатами из Консерватовной партии, которую она представляет.