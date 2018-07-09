08:17 09.07.2018 | Политика | Новости
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В Турции вновь состоится инаугурация Эрдогана

Сегодня девятого июля, вновь переизбранный президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган примет присягу и вновь вступит в должность президента Турции.

В Турции вновь состоится инаугурация Эрдогана

Как сообщается на официальном сайте президента, церемония инаугурации пройдет в парламенте Турции в 16:00 по местному времени. Затем Эрдоган отправится в президентский дворец, где пройдет церемония, посвященная изменению устройства власти в стране – переходу от парламентской формы правления к президентской.

Кроме того, сегодня планируется объявление нового состава кабинета министров Турции. Число министров в правительстве Турции сократится с 21 до 16 в результате объединения ряда министерств.

По итогам выборов Турция начала переход от парламентской формы правления к президентской. В результате будет упразднена должность премьер-министра, а президент будет назначать высокопоставленных чиновников, в частности вице-президентов и министров.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вновь переизбран на пост главы государства. Центральная избирательная комиссия Турции обработала 97,7% бюллетеней. Эрдоган точно набирает более 50% голосов и, таким образом, одержал победу уже в первом туре.


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